اختبار أكثر المدافع قابلية للحركة في العالم

يعتبر مدفع "ماغنوليا" الروسي ذاتي الحركة ،حسب الخبراء العسكريين، من أكثر الناقلات العسكرية قابلية للحركة في العالم.

وإنه قادر على اجتياز المستنقعات والسير في مناطق القطب الشمالي. كما يمكنه اجتياز مختلف الموانع المائية ، بما فيها الأنهر والبحيرات.

وأصبح من الممكن تحقيق تلك المواصفات التقنية البارزة بفضل استخدام شاسي ناقلة "فيتياز" الذي يتكون من قسمين ويضم 4 جنازير عريضة، ما يضمن الضغط النوعي المنخفض على الأرض.

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وسمح محركه الذي ينتج 710 أحصنة بالسير بسرعة 44 كيلومترا في الساعة إلى مسافة 700 كيلومتر دون تزويده بالوقود.

وتم تزويد الناقلة ذاتية الحركة بمدفع عيار 120 ملم الذي يستخدم قذائف الشظايا والقذائف شديدة الانفجار على حد سواء ويرمي إلى مسافة حتى 8500 متر. كما يمكن أن يستخدم المدفع الذخائر الموجهة فائقة الدقة القادرة على تدمير أهداف العدو على مسافة 10000 متر بسرعة 10 ذخائر في الدقيقة. وتزود الناقلة كذلك برشاش ثقيل مضاد للجو ينصب على سقفها. ويضم طاقم الناقلة 4 أفراد.

يذكر أن مدفع "ماغنوليا" ذاتي الحركة سيبدأ خدمته في وحدات المدفعية الروسية بعد انتهاء اختباره.

المصدر:سلاح روسيا