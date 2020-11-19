شركة روسية بصدد تصنيع الدروع الخزفية للدبابات الروسية

تعتزم شركة "روستيخ" الروسية أن تنهي مطلع العام المقبل اختبار الدروع الخزفية الفريدة من نوعها التي ستستخدمها الدبابات الروسية وغيرها من المدرعات.

أعلن ذلك مدير عام شركة "تيرموديناميكا" بصفتها فرعا من شركة "روستيخ" الحكومية إيغور ناسينكوف.

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وحسب مدير عام الشركة فإن اختبارات الدروع في المصنع ستنتهي بعد 3 أو 4 أشهر. وأوضح، إيغور ناسينكوف أن الصفائح المدرعة الخزفية ستستخدم لحماية المدرعات الروسية.

وقال:" إن الصفائح المدرعة الكروندية صممتها شركة "أوفا" الإنتاجية. وأضاف أن الخزفيات الكروندية عبارة عن مادة فائقة المتانة تصنع على أساس أكسيد الألومينيوم.

المصدر: إزفيستيا