بمناسبة الذكرى 76 على تأسيسها.. شاهد قدرات قوات المدفعية والصواريخ في الجيش الروسي!

بمناسبة الذكرى الـ 76 على تأسيس قوات المدفعية والصواريخ في الجيش الروسي، نشرت وزارة الدفاع مقاطع فيديو تظهر قدرات هذه القوات في ميادين التدريب والقتال.

وتظهر الفيديوهات التي نشرتها الوزارة جانبا من التدريبات التي جرت مؤخرا في أحد ميادين التدريب العسكرية الروسية، والتي شاركت فيها فرق من قوات المدفعية والصواريخ في الجيش الروسي، وعدد من طلاب أكاديمية "ميخالكوفسكي" العسكرية الروسية.

وتبعا للوزارة شارك في التدريبات المذكورة أكثر من 700 ضابط وعسكري ومتدرب، ونحو 100 قطعة وآلية عسكرية، وتفذت عمليات لإطلاق النيران من المدافع والمدرعات وراجمات الصواريخ، حيث تمكنت منظومات Tochka-U و"إسكندر" الصاروخية من إصابة أهدافها الافتراضية على مسافات وصلت إلى 60 كلم.

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ومن جهته هنأ وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، المحاربين القدامى والعسكريين في صفوف قوات المدفعية والصواريخ في الجيش بمناسبة الذكرى السنوية لعيدهم الوطني، وأكد "أن رجال المدفعية والصواريخ في الجيش الروسي يؤدون خدمتهم بشرف وإخلاص، ويظهرون دوما احترافية عالية في التدريبات وميادين القتال، وقدرات ممتازة على إتقان استخدام الأسلحة والمعدات العسكرية الجديدة".

المصدر: سلاح روسيا