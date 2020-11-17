سلاح البحرية الروسي يتسلم دفعة من قوارب خفر السواحل السريعة

أعلنت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية أن سلاح البحرية في البلاد سيتسلم دفعة من قوارب "رابتور" السريعة المخصصة لخفر السواحل وعمليات الإنزال.

وقال بيان صادر عن الخدمة" سيتسلم سلاح البحرية في الجيش الروسي دفعة أخرى من قوارب رابتور المخصصة لخفر السواحل، ومؤخرا وفي حوض بيللا لبناء السفن ببطرسبورغ تم تسليم الجيش أحد هذه القوارب خلال احتفال رسمي".

ومن جانبه قال القائد العام لقوات سلاح البحرية الروسي، نيكولاي يفيموف: "أثبتت زوارق رابتور فعاليتها عند استخدامها في مختلف المجالات في الأساطيل البحرية العسكرية التابعة للجيش الروسي، وأظهرت قدرتها على الحركة بسرعة وقدرات عالية على المناورة.

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وتطور روسيا زوارق "رابتور" منذ عدة سنوات في إطار المشروع الحكومي رقم 03160 التابع لوزارة الدفاع في البلاد، لتكون قوارب متعددة المهام مخصصة لخفر السواحل، كما يمكن لهذه القوارب القيام بمهمات المراقبة والحراسة ومهمات الإنقاذ، ودعم السفن والمركبات البحرية.

ويمكن لقوارب "رابتور" الإبحار بسرعة 50 عقدة بحرية، ونقل طاقم مكون من 20 شخصا إلى أماكن تبعد مسافة 100 ميل عن قواعد انطلاقها، فضلا عن أنها مسلحة برشاشي "بيتشينيغ" من عيار 7.62 ملم، ورشاشات "كورد" من عيار 14.5 ملم، يمكن التحكم بها عن بعد، كما جرى تصفيحها بطبقات خاصة مضادة للأعيرة النارية 7.62 ملم.

المصدر: سلاح روسيا