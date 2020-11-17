الأسطول الروسي يختبر آلية هبوط وإقلاع المروحيات على واحدة من أحدث سفنه الصاروخية (فيديو)

تداولت وسائل إعلام روسية مقاطع فيديو تظهر أول علميات هبوط وإقلاع للمروحيات من السفينة الصاروخية الحديثة "ألدار تسيدينجابوف".

وأشارت مصادر في وزارة الدفاع الروسية إلى أن السفينة المذكورة وفي إطار الاختبارات التي تخضع لها في بحر اليابان شهدت 10 عمليات إقلاع وهبوط لمروحيات Ka-27PL من وإلى منصة المروحيات الموجودة على سطحها.

وكانت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية قد أشارت في وقت سابق إلى أن الاختبارات التي تخضع إليها السفينة في بحر اليابان تهدف للتحقق من جهوزيتها للعمل في مختلف الظروف المناخية والملاحية، وأن طاقمها قام خلال هذه الاختبارات بتفقد خصائصها الفنية والتكتيكية، واختبر منظومات الأسلحة الموجودة فيها حيث نفذت عمليات إطلاق نار من مدافع A-190 من عيار 100 ملم ، واختبار لرشاشات AK-630 ، كما اختبرت أجهزة التشويش الإلكتروني المزودة بها هذه الفرقاطة أيضا.

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بدأت روسيا بتطوير هذه السفينة منذ العام 2015، في إطار المشروع الحكومي رقم 20380 التابع لوزارة الدفاع الروسية، لتعمل كفرقاطة صاروخية مضادة للسفن والغواصات، وجهزتها بأنظمة صاروخية مضادة للسفن من نوع "أوران"، وأنظمة "ريدوت" الصاروخية للدفاع الجوي، كما تم تسليحها بأنظمة متطورة للحرب الإلكترونية، وأنظمة إطلاق طوربيدات مضادة للسفن والغواصات، إضافة لأنظمة AK-190 لمدفعية من عيار 100 ملم، ومدافع رشاشة.

المصدر: سلاح روسيا