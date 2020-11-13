أسطول بحر البلطيق الروسي يتسلح بقوارب قتالية مسيرة

أعلنت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية أن قوات أسطول بحر البلطيق في جيش البلاد ستتسلم قريبا قاربا قتاليا يمكن التحكم به عن بعد.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة إنه في "يوم الثلاثاء 17 نوفمبر الجاري من المفترض أن تتسلم إحدى فرق القوات الخاصة التابعة لأسطول بحر البلطيق في الجيش قاربا عسكريا سريعا يمكن التحكم به بعد، القارب طور في مصنع ريبينسكايا فيرف في إطار المشروع الحكومي رقم 02510 التابع لوزارة الدفاع الروسية".

وأشار البيان إلى أن القارب المذكور الذي ينتمي لفئة BK-16 صمم ليكون قاربا لعمليات الإنزال العسكرية ونقل القوات الخاصة في مختلف أنواع المسطحات المائية، وجهز بأسلحة متطورة تمكنه من تنفيذ مهمات مكافحة الإرهاب وعمليات دعم الفرق العسكرية، كما يمكن استخدامه في عمليات الإنقاذ وعمليات نقل الإسعاف الطبي.

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ويبلغ طول القارب 16 مترا، وعرضه نحو 3.8 م، ومقدار إزاحته للمياه يعادل 22 طنا تقريبا، ويمكنه قطع مسافات تصل إلى 400 ميل بسرعة 42 عقدة بحرية.

ويمكن تسليحه بأربع رشاشات من عيار 7.62 ملم، ورشاشن من عيار 12.7 ملم، وقاذف قنابل من عيار 40 ملم، وألغام مضادة للسفن والقوارب، ومنظومات "كورنيت" الصاروخية.

المصدر: سلاح روسيا