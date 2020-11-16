روسيا تختبر أحدث كاسحة ألغام بحرية من نوع "ألكسندريت"

أعلنت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية أن كاسحة الألغام البحرية الحديثة "ياكوف بالياييف" ستخضع قريبا لمرحلة جديدة من الاختبارات.

وقال بيان صادر عن الخدمة "كاسحة الألغام البحرية ياكوف بالياييف من نوع ألكسندريت والتي طورت في إطار المشروع الحكومي الروسي رقم 12700 في مصنع سريدني-نيفسكي لصالح أسطول المحيط الهادئ في جيش البلاد، غادرت مؤخرا إحدى أحواض بناء السفن في فلاديفوستوك متجهة نحو بحر اليابان لتخضع لمرحلة جديدة من الاختبارات البحرية".

وأضاف البيان "خلال الاختبارات سيقوم طاقم السفينة بالتحقق من الحالة الفنية والتقنية للسفينة ومعداتها، وسيتحقق من معدات ووحدات الطاقة وأجهزة الاتصالات ومعدات الاستكشاف ومعدات الملاحة ومعدات اكتشاف الألغام الموجودة فيها، كما سيتم اختبار منظومات الأسلحة الموجودة في هذه السفينة".

وبدأت روسيا بتطوير هذه السفينة عام 2017، وأنزلتها إلى المياه لأول مرة عام 2019، لتكون رابع كاسحة ألغام بحرية من نوع "ألكسندريت" تطورها في إطار المشروع الحكومي رقم 12700 التابع لوزارة الدفاع في البلاد.

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ويمتلك سلاح البحرية في الجيش الروسي حاليا 3 كاسحات ألغام من هذا الطراز، تحمل أسماء: "ألكسندر أوبوخوف"، و"إيفان أنطونوف"، وفلاديمير إيميليانوف.

وما يميز كاسحات الألغام البحرية الروسية الحديثة من نوع "ألكسندريت" هو هياكلها التي صنعت من خلائط خاصة من البلاستيك والمعدن، ما يجعلها عصية على الاكتشاف من قبل الألغام البحرية المغناطيسية، وتجهيزها بمعدات سونار متطورة، وغواصات صغيرة يتم التحكم بها لاسلكيا لتساعدها على اكتشاف وتدمير الألغام البحرية.

المصدر: سلاح روسيا