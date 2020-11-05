هكذا تصنع روسيا كاسحات الألغام البحرية الحديثة (فيديو)

نشر مصنع "سريدني-تيفسكي" الروسي لبناء السفن مقطع فيديو أظهر فيه جانبا من عمليات تصنيع كاسحة الألغام البحرية الحديثة "أناتولي شليموف".

وقال بيان صار عن المصنع "أكمل الخبراء في سريدني-تيفسكي عملية استخراج هيكل سفينة أناتولي شليموف الحديثة من القالب الذي كان صب فيه، وتم تشكيل الأقسام الرئيسية للسفينة في جسم الهيكل، كما تم تجميع الطبقة العلوية لسطح السفينة، ويجري العمل على تجميع الطبقة الثانية التي ستركب على السفينة بعد إخراجها من ورشة التجميع".

وأضاف البيان "في المستقبل القريب سيتم نقل هيكل السفينة إلى مكان آخر وحينها ستبدأ عملية تركيب المعدات والأنظمة الأساسية على الهيكل".

وأشار البيان إلى أن "أناتولي شليموف". هي سابع كاسحة ألغام بحرية من نوع "الكسندريت" يطورها المصنع في إطار المشروع الحكومي الروسي رقم 12700، وأن العمل على بناء هذه السفينة بدأ في يوليو عام 2019، ومن المفترض أن يتم إنزالها إلى المياه في النصف الأول من العام القادم، لتسلم بعدها إلى سلاح البحرية الروسي عام 2022.

وفي مايو العام الفائت كان رئيس إدارة بناء السفن في سلاح البحرية الروسي، فلاديمير ترابتشينكوف، قد أشار إلى أن روسيا تنوي بناء 30 كاسحة ألغام بحرية من نوع "ألكسندريت" حتى عام 2050.

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وتتميز سفن "ألكسندريت" بهياكلها المصنوعة من خلائط خاصة تدخل في تركيبها الألياف البلاستيكية والزجاجية والمعدنية، ما يجعلها عصية على الألغام البحرية المغناطيسية.

وتتمتع هذه السفن بمقدار إزاحة للمياه يعادل 890 طنا ، كما يمكنها الإبحار بسرعة 16.5 عقدة بحرية، ومهمتها الأساسية العثور على الألغام واكتشافها وتدميرها في

مياه القواعد والموانئ البحرية، فضلا عن أنها مجهزة بمعدات يمكن التحكم بها عن بعد لاكتشاف الألغام والمركبات البحرية والغواصات.

المصدر: سلاح روسيا