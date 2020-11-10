روسيا تحدث إحدى أهم غواصات الإنقاذ وتزيد من قدراتها

أعلنت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية أن الخبراء الروس يعملون على تحديث غواصة الإنقاذ الشهيرة " AS-36" لزيادة قدراتها وتأهيلها للعمل في مناطق القطب الشمالي.

وحول الموضوع قال قائد القوات البحرية في الجيش الروسي، نيكولاي يفيموف: "في الوقت الحالي يعمل الخبراء في مصنع كانونيرسكي الروسي على تحديث أنظمة غواصة الإنقاذ AS-36، ومن المفترض أن تنتهي عمليات التحديث العام المقبل.. الإصلاحات والتحديثات ستزيد من كفاءة هذه الغواصة وإمكانياتها في تقديم المساعدة للغواصات المتضررة في حالات الطوارئ، سيتم تجهيز هذه الغواصة بأنظمة جديدة لتحديد المواقع وأنظمة تحكم تلفزيونية جديدة وأنظمة مطورة للإنقاذ".

وأشار يفيموف إلى "أن الخبراء الروس يعملون أيضا على تطوير جيل جديد من غواصات الإنقاذ القادرة على الغوص لأعماق كبيرة، والتي ستخصص للعمل في مناطق القطب الشمالي وضمن قوات أسطول الشمال وأسطول المحيط الهادئ في الجيش الروسي".

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وطورت روسيا غواصة AS-36 الشهيرة في إطار المشروع الحكومي رقم 18270 في أحد مصانع السفن والغواصات بمدينة نيجني نوفغورود، وبدأت باستخدامها في سلاح البحرية منذ العام 1994، لتشارك منذ ذلك الحين في العديد من عمليات إنقاذ السفن والغواصات.

وعام 2017 أعلن مكتب"لازوريت" الروسي للتصاميم الهندسية عن خطة لإدخال تحديثات كبيرة على هذه الغواصة، وأنها ستحصل بعد التعديل على إمكانيات أكبر بكثير وستحمل رمز Bester-3.

المصدر: سلاح روسيا