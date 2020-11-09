روسيا تطور قدرات أسطولها الجوي العسكري

أعلنت مصادر في وزارة الدفاع الروسية أن أسطول المقاتلات والقاذفات الاستراتيجية في سلاح الجو الروسي شهد نقلة نوعية هذا العام.

ومن بين الطائرات التي خضعت للتعديل والتحديث وفقا للمصادر كانت قاذفات Tu-160M الاستراتيجية، التي حصلت على محركات جديدة من نوع NK-32-02.

وأشارت الخدمة الصحفية للشركة الروسية المتحدة لصناعة الطيران إلى أن طائرة معدلة من نوع Tu-160M أقلعت مؤخرا في أول رحلة تجريبية لاختبار المحركات الجديدة، وخلال الاختبارات حلقت الطائرة في الجو لمدة ساعتين و20 دقيقة، وأن جميع منظومات الطائرة عملت بكفاءة أثناء الاختبارات.

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ومن جهتها أشارت شركة "روستيخ" الروسية أيضا إلى أن الخبراء الروس نجحوا في اختبار المحركات الجديدة المخصصة لمروحيات Mi-28NM المطورة، وأن هذه المحركات ستدخل مرحلة الإنتاج التسلسلي قريبا.

وأوضحت الشركة أن المحركات الجديدة المخصصة للمروحيات المعدلة حصلت على أنظمة تحكم أوتوماتيكية جديدة مطورة ونظام حماية جديد يعيد المحرك إلى عمله الطبيعي قي حال توقفه عن العمل وكذلك المشكلات التي تتعلق بضغط الغازات أو الغبار فيما لو تسرب إليه من الهواء.

وفي ديسمبر العام الجاري أيضا من المفترض أن تتسلم وزارة الدفاع الروسية أول مقاتلة "سو-57" من الجيل الخامس تم تطويرها ضمن خطوط الإنتاج التسلسلي، كما سيتسلم الجيش الروسي 4 طائرات من هذا الطراز العام القادم، وبحلول 2028 من المفترض أن يتسلم الجيش 76 طائرة من هذا النوع.

المصدر: سلاح روسيا