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مشاهد لقاذفتين روسيتين استراتيجيتين في رحلة بعيدة المدى

أخبار روسيا

مشاهد لقاذفتين روسيتين استراتيجيتين في رحلة بعيدة المدى
Sputnik
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 بثت قناة تلفزيونية روسية مشاهد لرحلة قامت بها قاذفتا صواريخ استراتيجيتان روسيتان من طراز "تو – 160" في الأجواء المحايدة بشمال الأطلسي.

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وكانت القاذفتان الروسيتان الصاروخيتان حلقتا فوق بحر بارنتس وبحر النرويج وبحر الشمال، واستغرقت الرحلة في المجمل حوالي 12 ساعة.

وفي مراحل مختلفة من الرحلة، رافقتهما مقاتلات روسية من طراز ميغ – 31، ومقاتلات بريطانية من طراز "تيفون"، وأخرى نرويجية من طراز "إف – 16".

يشار إلى أن الطيران الروسي العسكري بعيد المدى يحلق بشكل منتظم فوق المياه المحايدة في القطب الشمالي وشمال المحيط الأطلسي والبحر الأسود وبحر البلطيق والمحيط الهادئ، وفقا للقواعد الدولية.

المصدر: iz.ru

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