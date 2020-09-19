قاذفتان روسيتان من نوع "تو-160" تسجلان رقما قياسيا عالميا في مدى ومدة التحليق المتواصل

ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن قاذفتين استراتيجيتين فوق صوتيتين من نوع "تو-160" سجلتا، يوم السبت، رقما قياسيا عالميا في مدى ومدة استمرار التحليق المتواصل دون هبوط لطائرات هذه الفئة.

وقال قائد الطيران بعيد المدى للقوات الجوية الفضائية الروسية، الفريق سيرغي كوبيلاش، في بيان صحفي: "سجل اليوم طاقمان للطيران بعيد المدى رقما قياسيا في مدى ومدة استمرار تحليق جوي بواسطة قاذفتين استراتيجيتين فوق صوتيين من نوع تو-160".

وأضاف كوبيلاش أن "طياري القوات الجوية الفضائية الروسية كانوا في الجو أكثر من 25 ساعة متواصلة قطعوا خلالها أكثر من 20 ألف كيلومتر".

وشدد المسؤول العسكري الروسي على أنه "لم ينفذ أحد في السابق تحليقا أطول، على طائرات من هذه الفئة".

وأوضح أن تحليق قاذفتي "تو-160" جرى فوق المياه الدولية من المحيط المتجمد الشمالي، والمحيط الهادئ، وبحر كارسك، وبحر لابتيف، والبحر السيبيري الشرقي، وبحر تشوكوتسكويه، وبحر بارينتس، مشيرا إلى أن الطائرتين انطلقا من مطار إينغيلس في مقاطعة ساراتوف وهبطتا فيه.

وكان الرقم القياسي السابق في هذا المجال يعود أيضا إلى طائرات "تو-160" وتم تسجيله عام 2010 حيث بلغ 24 ساعة و24 دقيقة.

المصدر: وكالات روسية