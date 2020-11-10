صحيفة أمريكية: الغواصات المزودة بـصواريخ "تسيركون" تمنح روسيا تفوقا استراتيجيا

أعلنت وسائل الإعلام الأمريكية عن قلق بلادها من تزويد الغواصات الروسية بصواريخ "تسيركون".

وقالت صحيفة Natonal Interest الأمريكية إن الجمع بين الغواصة والسلاح فرط الصوتي سيمكن روسيا من توسيع إمكاناتها إلى حد بعيد.

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ويرى الخبراء أن إطلاق الصواريخ فرط الصوتية من تحت الماء يمنح روسيا تفوقا استراتيجيا.

وأشار مقال نشرته الصحيفة إلى أن سرعة صاروخ "تسيركون" تزيد بمقدار 8 أضعاف عن سرعة الصوت. وليس من الضروري أن يحمل صاروخ كهذا رأسا قتالية متفجرة، إذ أن طاقته الحركية تمكنه من تدمير أية سفينة يستهدفها.

ولن يجد العدو وقتا للرد على اقتراب الصاروخ فرط الصوتي. ومن الصعب جدا تفادي ضربته. أما عملية اعتراضه فيمكن مقارنتها، حسب الصحيفة، باعتراض رصاصة طائشة برصاصة أخرى.

وأعادت الصحيفة إلى الأذهان أن الصاروخ فرط الصوتي له قدرة فائقة على القيام بمناورات مختلفة، ما يجعل اعتراضه أمرا مستحيلا.

ولفتت الصحيفة كذلك إلى تخفي الصواريخ فرط الصوتية عن الرادارات المعادية، إذ أنها تشكل حولها حقل بلازما يمتص إشارات يرسلها الرادار.

أما نصب السلاح فرط الصوتي على متن غواصة فيزيد من خطورته أضعافا. وربما ستصبح روسيا أول دولة سيتسلم جيشها غواصات مزودة بالصواريخ فرط الصوتية.

وأوضح مقال نشرته الصحيفة الأمريكية أن الغواصات الروسية التي ستزود بالسلاح فرط الصوتي قادرة على البقاء تحت الماء لمدة طويلة دون أن تكتشفها سفن معادية. وبمقدور تلك الغواصات إطلاق الصواريخ فرط الصوتية من تحت الماء.

يذكر أن نائب وزير الدفاع الأمريكي لشؤون التصاميم الجديدة، مايكل غريفين أعلن في وقت سابق تأخر الولايات المتحدة عن روسيا والصين في مجال السلاح فرط الصوتي. وقال إن الجيش الأمريكي لا يمتلك في الوقت الراهن أنظمة دفاعية قادرة على تحدي الصواريخ الروسية فرط الصوتية.

المصدر: سلاح روسيا