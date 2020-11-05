أول تحليق لقاذفة "تو- 160" المطورة

قامت قاذفة "تو- 160 إم" الاستراتيجية الروسية المطورة المزودة بمحركات جديدة محلية الصنع بأول تحليق لها.

وأقلعت الطائرة يوم 3 نوفمبر الجاري من مطار تابع لشركة "غوربونوف" للطائرات في مدينة قازان.

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صرح بذلك ناطق باسم شركة الطائرات الروسية الموحدة لوكالة "نوفوستي" الروسية وقال إن قائد طاقم الطائرة الطيار، أنري ناسكيديانتس، قاد الطائرة على ارتفاع 6 آلاف متر. واستمر التحليق ساعتين و20 دقيقة.

وكانت صحيفة "روسيسكايا غازيتا، قد أفادت في وقت سابق بأن طائرة "تو- 160 إم" الاستراتيجية المزودة بأجهزة الملاحة والرادارات وأجهزة القيادة وأجهزة الحرب الإلكترونية المطورة قامت مطلع عام 2020 برحلة جوية اختبارية على ارتفاع 1500 متر. واستغرق التحليق آنذاك، حسب الصحيفة، 34 دقيقة فقط.

وذلك باستخدام محركات قديمة. أما الآن فاستخدمت الطائرة محركات " إن كا – 32 – 02" الحديثة روسية الصنع.

المصدر: سلاح روسيا