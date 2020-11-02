صاروخ فرط صوتي روسي قد "يفجر مفاجأة" هذا الشهر

سيطلق صاروخ "تسيركون" فرط الصوتي الروسي إلى مدى يزيد عن ألف كيلومتر أثناء تدريبات "الدرع البحرية" التي سيجريها في نوفمبر الجاري الأسطول البحري الروسي.

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صرح بذلك مصدر لوكالة "تاس" في مجمع الصناعات الحربية الروسية الذي قال إن الصاروخ ستطلقه فرقاطة "الأميرال غورشكوف" الروسية الحديثة إلى هدف بحري يحاكي سفية معادية.

وأعاد المصدر إلى الأذهان أن مدى الاطلاق الاختباري السابق لصاروخ "تسيركون" فرط الصوتي لم يتجاوز450 كيلومترا.

فيما رفض ناطق باسم شركة "ماشينوسترويني" المصنعة لصاروخ "تسيركون" التعليق على تلك المعلومات.

أما مصدر آخر في الصناعة الحربية الروسية فصرح لوكالة "تاس" الروسية أن فرقاطة "الأميرال غورشكوف" ستطلق نهاية العام الجاري 3 صواريخ فرط صوتية من طراز "تسيركون"، بما فيها صاروخ اختباري سيصيب حاملة طائرات افتراضية.

يذكر أن رئيس هيئة الأكان العامة الروسية المارشال، فاليري غيراسيموف، كان قد أبلغ في 7 أكتوبر الماضي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن نجاح اختبار صاروخ "تسيركون " فرط الصوتي المضاد للسفن الذي أصاب يوم 5 أكتوبر الماضي هدفا افتراضيا على مدى 450 كيلومترا، محلقا بسرعة 8 ماخ، ما يعادل نحو 10 آلاف كيلومتر في الساعة.

المصدر: سلاح روسيا