صاروخ "تسيركون" فرط الصوتي الروسي يتحدى حاملات الطائرات

ستطلق البحرية الروسية العام الجاري 3 صواريخ اختبارية أخرى من طراز "تسيركون". وستقضي تلك الاختبارات بإصابة هدف يحاكي حاملة طائرات.

وقال مصدر لوكالة "تاس" الروسية في مجمع الصناعات الحربية الروسي إن العام الجاري سيشهد إطلاق 3 صواريخ "تسيركون" وسيطلق أولها نهاية أكتوبر الجاري أو مطلع نوفمبر المقبل.

إقرأ المزيد

وأكد مصدر آخر أن كل الصواريخ الثلاثة ستدمر أهدافا بحرية وبرية حقيقية ستحاكي حاملات الطائرات والمنشآت الاستراتيجية للعدو.

فيما رفضت شركة "ماشينوسترويني" الروسية المصنعة لصواريخ " تسيركون" فرط الصوتية التعليق على تلك المعلومات.

يذكر أن فرقاطة "الأميرال غورشكوف" الراسية في البحر الأبيض بشمال روسيا أطلقت في 6 أكتوبر الجاري صاروخ "تسيركون" الاختباري فرط الصوتي الذي قطع مسافة 450 كيلومترا على ارتفاع 28 كيلومترا ودمر هدفا بحريا تدريبيا في بحر بارنتس.

ونشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو لإطلاق "تسيركون" أثار اهتماما بالغا لدى وسائل الإعلام الغربية التي أكدت زعامة روسيا في مجال تصنيع السلاح فرط الصوتي، مشيرة إلى أن الدرع الصاروخية البرية والبحرية الغربية عاجزة عن تحدي هذا الصاروخ الذي يحلق بسرعة 8 ماخ، ما يعادل نحو 10 آلاف كيلومتر في الساعة.

وقالت صحيفة The National Interest إن صاروخ "تسيركون" فرط الصوتي الروسي يشكل خطورة لا نظير لها على سفن الأسطول البحري الأمريكي.

المصدر: سلاح روسيا