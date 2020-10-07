بالفيديو.. روسيا تختبر بنجاح صاروخ "تسيركون" الخارق للصوت

أبلغ رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الروسي، فاليري غيراسيموف، اليوم الأربعاء، الرئيس فلاديمير بوتين، بنجاح اختبار صاروخ "تسيركون" المجنح الخارق للصوت في أقصى شمال البلاد.

وأكد غيراسيموف أن الصاروخ الذي اطلق أمس من فرقاطة "الأميرال غورشكوف" المتواجدة في البحر الأبيض، في أقصى شمال البلاد، قطع مسافة 450 كلم وضرب بنجاح هدفا بحريا في بحر بارنتس.

ولفت رئيس هيئة الأركان العامة إلى أن السرعة المتوسطة للصاروخ خلال انطلاقه تقدر بـ1.6 كلم في الثانية أو 5.7 ألف كلم في الساعة، لتصل في ذروة التحليق إلى 9.5 ألف كلم في الساعة، أي ثماني ماخات.

وحلق الصاروخ على ارتفاع أقصاه 28 كلم واستمر تحليقه 4.5 دقيقة.

ونشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو لعملية الإطلاق الناجح.

ووصف الرئيس بوتين أول إطلاق تجريبي للصاروخ الجديد بأنه إنجاز كبير بالنسبة للبلد بأكمله، سيضمن قدراته الدفاعية لسنين طويلة.

ومن المقرر أن يدخل صاروخ "تسيركون" الخدمة الفعلية في القوات البحرية للجيش الروسي بعد استكمال اختباراته.

المصدر: وكالات