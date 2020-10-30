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إيران تزود دباباتها البريطانية بمحركات روسية

العلوم والتكنولوجيا

إيران تزود دباباتها البريطانية بمحركات روسية
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صورة أرشيفية
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تشهد إيران عملية تحديث وتطوير مدرعاتها وبصورة خاصة دبابات Chieftain البريطانية التي اقتناها نظام الشاه في سبعينيات القرن الماضي.

ومن أهم التعديلات التي أدخلت على تلك الدبابات استبدال محرك L-60 بريطاني الصنع بمحرك "في – 84" التابع لدبابة "تي – 72 إس" السوفيتية والذي يولد قدرة 840 حصانا.

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يذكر أن المحركات البريطانية القديمة كانت تتعرض منذ فترة لنقد لاذع لعدم تكيفها مع ظروف الصحراء حيث تحمى بسرعة. زد على ذلك مشكلة قطع الغيار التي صار الجيش الإيراني يواجهها بعد فرض العقوبات الاقتصادية.

جدير بالذكر أن دبابات  Chieftain البريطانية لا تستخدم حاليا إلا في إيران والعراق الذي استولى عليها في الثمانينيات. أما بريطانيا فأخرجتها من الخدمة العسكرية منذ 25 عاما. ولا يمكن رؤيتها إلا في المتاحف العسكرية.

وتسلمت القوات البرية الإيرانية كذلك دبابات "تي – 62" سوفيتية الصنع  والمركبات، بما فيها رباعية الدفع Kian 160 بصفتها عربات مطورة من طراز "أورال – 375" الروسية التي يستخدمها الجيش الإيراني كمنصة لراجمات الصواريخ "غراد" السوفيتية .

المصدر: سلاح روسيا

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