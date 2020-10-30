روسيا تطور درونات جديدة لاختبار قدرات منظومات الدفاع الجوي

أعلنت الخدمة الصحفية لشركة Technodinamika التابعة لـ "روستيخ" الروسية عن تطويرها لنوع جديد من الطائرات المسيرة التي ستستخدم في اختبار قدرات منظومات الدفاع الجوي.

وقال بيان صادر عن الخدمة "اكتملت مؤخرا الاختبارات الحكومية لأحدث مجمع تقني يضم درونات من نوع جديد".

وأضاف البيان "لقد أجرينا الاختبارات في مركز dinamika التابع لشركتنا، وتم تاكيد الخصائص الفنية والتقنية للدرونات الجديدة .. هذه الدرونات مصممة لمحاكاة الطائرات المسيرة والمروحيات المعادية المنخفضة السرعة، وستستخدم لاختبار قدرات منظومات الدفاع الجوي للتصدي للأهداف المعادية، ومن الممكن أن نطور نماذج معدلة منها ستستعمل لأغراض أخرى".

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وأشارت Technodinamika إلى أن النتائح التي حصلت عليها أثناء الاختبارات تشجع على البدء بالإنتاج المتسلسل لهذا النوع من الدرونات، وأنها استحدثت ورشات تجميع جديدة ومنشآت خاصة لهذا الغرض.

من جهة أخرى كانت شركة ENIX الروسية قد استعرضت خلال فعاليات معرض Interpolitex-2020 الذي عقد الشهر الجاري في موسكو، عدة نماذج من الطائرات المسيرة التي ستستخدم في مهمات الإنقاذ والمراقبة والاستطلاع الجوي.

المصدر: سلاح روسيا