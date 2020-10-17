روسيا تحدث غواصة قتالية وتعيدها إلى الخدمة

أعلنت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية أن غواصة " Ust-Bolsheretsk" عادت إلى الخدمة في أسطول المحيط الهادئ الروسي بعد الانتهاء من أعمال الصيانة والتحديث التي خضعت لها.

وقال بيان صادر عن مركز "دال زوفود" الروسي لإصلاح السفن والغواصات "عمل خبراء مركزنا على صيانة Ust-Bolsheretsk وأعادوا تسليمها إلى أسطول المحيط الهادئ في الجيش الروسي وفق الجدول الزمني المحدد ودون أي تأخير في المواعيد.. خلال عمليات الصيانة تم إصلاح الآليات المسؤولة عن طفو الغواصة وغوصها تحت الماء، كما تم تنظيف طلاء الهيكل وإعادة طلاء الأماكن المتضررة، وترميم بعض أماكن اللحام في جسم الغواصة".

وتنتمي Ust-Bolsheretsk إلى أسرة الغواصات العاملة بالديزل والكهرباء التي طورتها روسيا في إطار المشروع الحكومي رقم 877، وتكون غواصة قتالية متعددة المهام، قادرة على مكافحة السفن والغواصات المعادية في البحار والموانئ والمواقع العسكرية المائية.

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ويبلغ طول هذه الغواصة 76.2م، وعرضها 10 أمتار تقريبا، أما مقدار إزاحتها للمياه فيصل إلى 2300 طن، ولها القدرة على حمل طاقم مكون من 52 شخصا، والعمل لمدة 45 يوما دون الحاجة للتزود بالوقود والمؤن، كما يمكنها الحركة في المياه بسرعة 17 عقدة بحرية، والغوص إلى أعماق تصل إلى 300 م.

المصدر: سلاح روسيا