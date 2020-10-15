هكذا تتصدى السفن الروسية للصواريخ المجنحة! (فيديو)

تداولت وسائل إعلام روسية مقطع فيديو يبين التدريبات الناجحة التي أجرتها مؤخرا فرق سلاح البحرية في جيش البلاد لاختبار قدرات السفن الحربية على مواجهة الصواريخ المجنحة.

وتبعا لوزارة الدفاع الروسية فإن التدريبات التي جرت في منطقة سيفاستوبل شاركت فيها فرق عسكرية تابعة لأسطول البحر الأسود وفرقاطة "الأدميرال غريغوريفيتش" الصاروخية الروسية، وكان الهدف من التدريبات اختبار جاهزية الطواقم ومنظومات الحماية الصاروخية الموجودة في السفن الروسية في التعامل مع الصواريخ المعادية.

وخلال التدريبات تم إطلاق بضعة صواريخ موجهة من منظومة "أوتيوس" الدفاعية باتجاه الفرقاطة المذكورة، وتمكن طاقم الفرقاطة من رصد هذه الصواريخ على مسافة تزيد عن 10 كلم، وتفعيل منظومة الدفاع الصاروخية "شتيل" الموجودة في سفينتهم والتي أطلقت خلال ثوان صواريخها وأسقطت جميع الأهداف المعادية.

إقرأ المزيد

وأشارت الخدمة الصحفية لقوات المنطقة الجنوبية في الجيش الروسي إلى أن التدريبات جرت في منطقة تم تأمينها بالكامل من قبل سفن وزوارق بحرية تابعة لأسطول البحر الأسود.

المصدر:سلاح روسيا