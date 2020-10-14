روسيا.. ابتكار سبيكة فريدة لمحركات التوربينات الغازية للطائرات

ابتكر علماء جامعة بيلغورد الوطنية للبحوث العلمية، سبيكة معدنية فريدة ذات متانة عالية ومرونة، يمكن استخدامها في الجيل الجديد من التوربينات الغازية للطائرات.



ويشير المكتب الاعلامي للجامعة، إلى أن المحركات التوربينية الحديثة يجب أن تكون عالية الكفاءة، ولكن وفقا للخبراء لا يمكن رفع هذا المؤشر باستخدام سبائك النيكل والتيتانيوم. وهذه السبائك المعدنية تتكون عادة بنسب متقاربة من 4-5 معادن مقاومة للصهر، بإضافة الألمنيوم والسليكون.

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ولكن معظم هذه السبائك تكون ليونتها منخفضة في درجة حرارة الغرفة. كما يصعب التحكم في بنيتها وخصائصها المقاومة لدرجات الحرارة العالية باستخدام الطرق التكنولوجية المعيارية.

وقد تمكن علماء جامعة بيلغورد الوطنية للبحوث من حل هذه المشكلة، وابتكروا سبيكة معدنية فريدة تتميز بمتانة وليونة عالية.

ويقول الباحث نيكيتا يورتشينكو من مختبر المواد ذات البنية النانوية السائبة، "أظهرت نتائج الدراسة، أن الخصائص الميكانيكية لهذه السبيكة المتكونة من التيتانيوم والنيوبيوم والهافديوم والألمنيوم يمكن أن "تضبط" خلال عملية المعالجة الحرارية".

ويفترض المبتكرون أن تعدد مكونات السبيكة ونتيجة للتفاعلات المعقدة بينها، هي السبب في احتفاظها بمتانة وليونة عالية.

ويضيف يورتشينكو، "بفضل الجمع بين المتانة والليونة العالية، سوف تستخدم هذه السبيكة على نطاق واسع في صنع ريش وأقراص المحركات التوربينية الغازية. ونحن مستمرون في دراسة خصائص السبيكة الجديدة، التي على أساسها ، سيتم تقييم مجالات استخداماتها العملية مستقبلا".

المصدر: نوفوستي