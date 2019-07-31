ابتكر طلاب مركز "سيريوس" الروسي للأطفال الموهوبين تكنولوجيا تمكن من تحويل طاقة التيارات البحرية إلى طاقة كهربائية.

تمكن الطلبة من تنفيذ ذلك المشروع بالتعاون مع العلماء والمهندسين من معاهد البحوث العلمية، وبمساعدة رجال الأعمال.

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وتعقيبا على ذلك، صرح مدير مركز "مارينيت" لدراسة المحيط العالمي Global Ocean والقطب الشمالي، ألكسندر بينسكي، في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية، بأن طلاب مركز "سيريوس" طرحوا عددا من المشاريع الجديدة، بما في ذلك مشروع لتحويل طاقة التيارات البحرية، الذي أطلقوا عليه "الجناح الغاطس"، ومشروع لإدارة السفن البحرية المسيرة عن طريق تكنولوجيا الواقع المعزز، ويأتي ذلك في إطار المشروع العام المعني باستصلاح منطقة القطب الشمالي والمحيط العالمي.

وعمل فريق الطلاب على تنفيذ مشروع "الجناح الغاطس" تحت إشراف خبراء من شركة "إينيرغو إينوفاتسي" (ابتكارات الطاقة) الروسية وجامعة تشوفاشيا الحكومية الروسية، حيث أجرى الفريق دراسات في مجال تحويل طاقة التيارات البحرية إلى طاقة كهربائية، وأعدوا نموذجا تجريبيا لمولد كهربائي، تمت تجربته أولا في مسبح مائي، به نظام ينتج تيارا بحريا اصطناعيا، ثم انتقلت تجربة التكنولوجيا إلى البحر مباشرة.

وتابع ألكسندر بينسكي: "سوف تطبق التكنولوجيات التي اخترعها الطلاب حتما في منطقة القطب الشمالي، التي تتطور في الوقت الراهن بوتيرة متسارعة، وتحتاج بلا شك إلى زيادة أمان الملاحة البحرية.

المصدر: سلاح روسيا