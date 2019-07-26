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ناقلة غاز روسية عملاقة تجتاز ممر الشمال في 6 أيام فقط وتسجل رقما قياسيا

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ناقلة غاز روسية عملاقة تجتاز ممر الشمال في 6 أيام فقط وتسجل رقما قياسيا
Sputnik
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استطاعت ناقلة الغاز الطبيعي المسال الروسية "فلاديمير روسانوف" اجتياز الجزء الجليدي من طريق بحر الشمال في 6 أيام فقط، مسجلة رقما قياسيا جديدا.

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ووفقا لموقع oilcapital الروسي، أنجزت ناقلة الغاز الطبيعي المسال فئة 7 "فلاديمير روسانوف"، بنجاح الممر على طول طريق البحر الشمالي شرقًا، لتوصيل الغاز الطبيعي المسال المنتج من مشروع يامال من ميناء سابيتا الروسي إلى ميناء تيانجين في الصين.

وتمكنت الناقلة من الإبحار في الطريق الجليدي دون مساعدة، حيث كان زمن السفر الصافي من ميناء سابيتا إلى ميناء تيانجين 16 يوما - أي أقل من مرتين عبر الطريق الغربي التقليدي عبر قناة السويس ومضيق ملقا.

وكانت أول سفينة لشحن الحاويات قد نجحت في اجتياز ممر الملاحة الشمالي الرابط بين آسيا وأوروبا عبر المحيط المتجمد الشمالي العام الماضي، والذي أصبح متاحا مع نشاط الكاسحات وذوبان الجليد.

وتستغرق الرحلة من آسيا إلى أوروبا عبر الممر الشمالي بالمتوسط 23 يوما، أما عبر قناة السويس فنحو 34 يوما.

وتنمية هذا الممر تأتي ضمن خطة استراتيجية لروسيا تهدف لتطوير منطقة القطب الشمالي، وينظر إلى الممر كمسار بديل عن قناة السويس ممر العالم الجنوبي.

المصدر: وكالات

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