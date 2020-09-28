روسيا تحيي واحدة من أهم غواصاتها النووية

تعمل وزارة الدفاع الروسية حاليا على مشروع تعديل وتحديث عدد من الغواصات النووية والصاروخية، من أهمها غواصة "ماغادان".

وقال بيان صادر عن الوزارة "تخضع غواصة K-331 (ماغادان) حاليا لعمليات صيانة وتحديث، وبعدها سيتم إخضاعها لسلسلة من الاختبارات الحكومية، كان من المخطط أن تسلم هذه الغواصة بعد التعديل للأسطول البحري في الجيش الروسي عام 2023 لكن جدول العمل تعدل وتقرر تسريع العملية.. وفقا للجداول الجديدة من المفترض أن تنتهي الاختبارات على هذه الغواصة أواخر 2021 أو أوائل 2022، لتسلم بعدها للأسطول.

وأشار البيان إلى "أن الغواصة بعد عمليات التعديل والتحديث قد تحصل على اسم جديد كما حصل معها سابقا، فعام 1993 أطلق عليها اسم نارفال، وعام 2000 أعيد تسميتها ليطلق عليها اسم ماغادان بأمر من قائد أسطول المحيط الأطلسي في الجيش الروسي حينها.

بدأت روسيا بتطوير هذه الغواصة في مصنع "لينينغرادسكي كومسومول" لبناء السفن في ديسمبر 1989، وأنزلتها أول مرة إلى المياه في 23 يونيو 1990، لتنضم إلى الخدمة لصالح الأسطول البحري للجيش بعدها بعام تقريبا.

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ويبلغ طول "ماغادان" 113.3 م وعرضها 13.6م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 12.7 ألف طن، ويمكنها الغوص لعمق 600 م تحت سطح الماء، والحركة بسرعة 30 عقدة بحرية.

المصدر: سلاح روسيا