الأسطول الروسي يحصل على غواصة صاروخية نووية معدلة

أعلنت مصادر في وزارة الدفاع الروسية أن أسطول المحيط الهادئ في الجيش الروسي سيحصل على غواصة نووية معدلة قادرة على إطلاق "تسيركون" الاستراتيجية البعيدة المدى.

وتبعا للمصادر "فإن عدة مصانع روسية بدأت منذ سنوات بتعديل 10 غواصات نووية تم تطويرها في إطار مشروع (Antey(949 A الحكومي الروسي، بمافيها غواصة يركوتسك المتعددة المهام، والتي حصلت في إطار عمليات التعديل والتحديث على أنظمة تسليح قادرة على إطلاق صواريخ تسيركون البعيدة المدى".

وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن غواصة "يركوتسك" من المفترض أن تخضع لعدة عمليات اختبار بعد الانتهاء من عمليات التعديل، ليتم تسليمها لقوات الأسطول الشمالي في الجيش الروسي عام 2023.

وبدأ تطوير الغواصة المذكورة في حقبة الاتحاد السوفيتي عام 1985، وأنزلت أول مرة إلى المياه بعدها بعامين، لتدخل الخدمة في الأسطول الشمالي للجيش الروسي عام 1989، وتنقل بعدها للخدمة لصالح أسطول المحيط الهادئ الروسي عام 1993.

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ويبلغ طول هذه الغواصة 154 م، وعرضها 18.2 م، ومقدار إزاحتها للمياه 23.8 ألف طن، كما يمكنها الغوص لأعماق تصل إلى 600 م تحت سطح الماء، والحركة بسرعة 30 عقدة بحرية.

المصدر: سلاح روسيا