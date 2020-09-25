الغواصات الروسية تطلق صواريخ مجنحة خلال مناورات "القوقاز" (فيديو)

نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يظهر عملية إطلاق صاروخ مجنح من غواصة تابعة لجيش البلاد أثناء تدريبات أجرتها في إطار مناورات "قوقاز-2020" العسكرية.

وقال بيان صدر عن الوزارة"في إطار مناورات قوقاز-2020 وخلال التدريبات على استخدام الأسلحة العالية الدقة، نفذ طاقم غواصة كولبينو عملية إطلاق لصاروخ مجنح من نوع كاليبر في البحر الأسود".

وأضاف البيان "انطلق الصاروخ من الغواصة وقطع مسافة 100 ميل بحري تقريبا في مسار معقد ليصيب الهدف المحدد بنجاح، ووثقت الطائرات المسيرة عملية الإصابة الناجحة للهدف.. لقد تم تأمين منطقة التدريبات المغلقة بسفن وطائرات تابعة لأسطول البحر الأسود في الجيش الروسي".

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وبدأت مناورات "قوقاز-2020" العسكرية في 21 سبتمبر الجاري في عدة مناطق روسية وتستمر حتى 26 من هذا الشهر، ويشارك في هذه المناورات أكثر من 80 ألف عسكري ومئات الآليات والمدرعات والمنظومات القتالية، إضافة إلى أكثر من 20 سفينة تابعة لأسطول البحر الأسود الروسي، منها طراد "موسكو" الصاروخي الشهير، وسفن إنزال عسكري روسية كبيرة مثل "الأمير كونيكوف"، وقوارب R-60 و"شويا" الصاروخية.

المصدر: سلاح روسيا