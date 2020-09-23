سفن وطائرات البحرية الروسية تدمر أهدافا للعدو الافتراضي في مناورات عسكرية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن سفنا وطائرات حربية تابعة لجيش البلاد نفذت تدريبات ناجحة على تدمير أهداف افتراضية معادية في إطار مناورات "قوقاز-2020".

وقال بيان صادر عن الوزارة "في إطار مناورات قوقاز-2020 التي تجري حاليا في عدة مناطق روسية أجرت سفن وطائرات حربية تابعة للجيش تدريبات على تدمير الأهداف الافتراضية المعادية، ونفذت زوارق عسكرية من نوع إيفانوفيتس وr-60 تابعة لأسطول البحر الأسود بالاشتراك مع الطيران ضربات صاروخية على أهداف العدو الافتراضي".

وتبعا للبيان فإن الضربات المذكورة على الأهداف جرت على مرحلتين، في المرحلة الأولى قامت الزوارق العسكرية بإطلاق صواريخ "موسكيت" على تجمع افتراضي للسفن المعادية وأصابت أهدافها بنجاح، وفي المرحلة الثانية قامت 4 طائرات حربية روسية من نوع Su-24M و Su-30SMبتوجيه ضربات لمواقع العدو الافتراضي باستخدام الصواريخ المجنحة.

وأشار البيان إلى "أن البحارة والطيارين الذين اشتركوا في التدريبات أظهروا قدرا عاليا من الكفاءة والتعاون في أداء المهام المشتركة، وتمكنوا من تنفيذ مهمات تدمير الأهداف المعادية بنجاح".

إقرأ المزيد

وتشارك أكثر من 20 سفينة حربية تابعة لأسطول البحر الأسود في الجيش الروسي حاليا في مناورات "قوقاز-2020"، وتتدرب طواقم هذه السفن على العمل في مجموعات تضم سفنا قتالية ضاربة.

المصدر: سلاح روسيا