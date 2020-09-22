قوات البحرية الروسية تتسلح بعربات قتالية حديثة

أعلنت مصادر في وزارة الدفاع الروسية أن القوات البحرية في الجيش الروسي ستحصل على عربات قتالية جديدة سيتم اختبارها في مناورات : القوقاز-2020" التي تجرى حاليا في البلاد.

وتبعا للمصادر فإن عربات BMP-3F التي ستحصل عليها قوات البحرية الروسية هي نماذج معدلة ومطورة عن عربات BMP-3، تتميز بقدرات أكبر على العوم فوق المياه واجتياز المسطحات المائية.

وجهزت العربات المذكورة بهياكل خاصة مزودة بحواف مدروسة لحمايتها من المياه، وبأنابيب لسحب وضخ الهواء يمكن التحكم بطولها وفقا لطبيعة المهمة القتالية، كما يمكن لهذه المدرعات الحركة على سطح الماء حتى عند ارتفاع الموج لمتر واحد وإطلاق النيران نحو العدو أثناء العوم.

وجهزت هذه الآليات بمدفع 2А40 من عيار 100 ملم، ومدفع رشاش من نوع 2А42 من عيار 30 ملم، ورشاش خفيف من عيار 7.62 ملم، كما يمكنها الحركة في الماء لمدة 8 ساعات متواصلة بسرعة 10 كلم/سا، والحركة على البر بسرعة تصل إلى 70 كلم/سا.

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وتبعا للخبير العسكري الروسي، دميتري بولتينكوف، فإن هذه الآليات صممت لتكون أشبه بدبابة صغيرة من حيث القوة النارية، ولتمكن جنود الإنزال البحري من إطلاق موجة قوية من النيران أثناء عمليات الإنزال، ومنحهم إمكانية قتال الدبابات المعادية أيضا.

المصدر: سلاح روسيا