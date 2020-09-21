روسيا تطور أنواعا جديدة من المروحيات العسكرية

أعلنت مصادر في مجال صناعة الطائرات بروسيا أن الخبراء في البلاد يعملون على تطوير نماذج جديدة من المروحيات العسكرية.

وقال مدير برنامج تطوير مروحيات Mi-38 في روسيا، رومان كارغين: "يعمل الخبراء حاليا على تطوير عدة نماذج من الطائرات التي ستطور عن مروحيات Mi-38T الروسية، وأحد الخيارات هو بناء مروحية ستعمل كمركز قيادة طائر مخصص لإدارة العمليات العسكرية".

وأضاف "مروحيات Mi-38T الحديثة تختبر حاليا كوسيلة لنقل الأفراد والمعدات العسكرية في الجيش الروسي، وقد تلقينا طلبات لتطوير نسخ مسلحة من هذه المروحيات.. منذ العام 2019 تخضع مروحيتان من هذا الطراز للاختبارات في الجيش، وفي منتدى الجيش-2020 وقعت شركة مروحيات روسيا القابضة مع وزارة الدفاع في البلاد عقودا لتزويد الوزارة بمروحتين جديدتين من هذا النوع أيضا".

وكان كارغين قد أشار مؤخرا إلى أن "الخبراء الروس يعملون أيضا على تطوير نسخ محسنة من مروحيات Mi-38T، وستشمل التحسينات نظام المراوح الخلفية في هذه الطائرات، ما سيزيد من إمكانية التحكم بها في الجو، كما يتم العمل على تطوير أنظمة جديدة كليا مضادة للصقيع ستسمح للمروحيات بالعمل في ظروف الطقس الشديد البرودة".

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وطورت روسيا مروحيات Mi-38T بخبرات محلية وزودتها بمعدات محلية الصنع بالكامل، ويبلغ الوزن الأقصى لهذه المروحيات عند الإقلاع 15 طنا، كما بمقدورها التحليق بسرعة 300 كلم/سا، والوصول إلى ارتفاع 8000 م.

المصدر: سلاح روسيا