روسيا تختبر "قاتل الدبابات" في تدريباتها العسكرية قريبا

أعلنت مصادر في وزارة الدفاع الروسية أن عربات BMPT "ترميناتور" ستخضع لاختبارات عملية جديدة خلال مناورات "قفقاز-2020" العسكرية التي ستجرى في البلاد الشهر الجاري.

وتبعا للمصادر فإن العربات المذكورة وخلال التدريبات ستنفذ عدة أنواع من المهمات، وستستخدم في تدمير الأهداف المعادية التي ستشكل خطرا على المدرعات الثقيلة والخفيفة، بما فيها المنظومات الصاروخية المضادة للدروع الثابتة منها أو المحمولة على عربات أو التي يحملها الجنود، وكذلك ستتمرن طواقم هذه العربات على التعامل مع النقاط العسكرية المعادية التي يتمركز فيها جنود يستعملون الرشاشات أو البنادق الآلية، كما ستستعمل "ترميناتور" كعربة حماية ومرافقة لمركبات "بي إم بي" و"بي تي إر" التي تنقل الجنود إلى أماكن الاشتباك مع العدو الافتراضي.

وكان رئيس إدارة المدرعات في الجيش الروسي، سيرغي بابينيك، قد ذكر في وقت سابق أن "تزويد وحدات المدرعات في الجيش بعربات ترميناتور سيعزز قدرات هذه الوحدات القتالية بشكل كبير".

وستجرى مناورات "قفقاز-2020" العسكرية في الفترة ما بين 21 و26 سبتمبر الجاري في عدة مناطق وحقول تدريب عسكرية تابعة لقوات المنطقة العسكرية الجنوبية في روسيا، ومن المفترض أن يشارك في هذه المناورات أكثر من 80 ألف عسكري و250 دبابة، و450 عربة مصفحة ناقلة جنود، و200 منظومة صاروخية.

إقرأ المزيد

أما عربات "ترميناتور" القتالية التي ستختبرها روسيا في هذه المناورات فهي عربات بنيت على منصات دبابات "تي-90" و"تي-90-إس" تتميز بقدرة عالية على المناورة والحركة السريعة حتى على أصعب الطرق وأكثرها وعورة، فضلا عن أنها مزودة بمدفعين أوتوماتيكيين من عيار 30 ملم، ومدفع رشاش من عيار 7.62 ملم، وقاذفي قنابل عيار 30 ملم، بالإضافة إلى منصات لإطلاق صواريخ "أتاكا" الموجهة المضادة للدبابات والمدرعات.

المصدر: سلاح روسيا