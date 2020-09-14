روسيا تختبر دبابات "أرماتا" تعمل دون طواقم!

أعلنت مصادر مطلعة في مجال الصناعة العسكرية الروسية أن الخبراء في البلاد بدأوا باختبار نسخ من دبابات "أرماتا" الحديثة، يمكن توجيهها عن بعد لتعمل دون طواقم.

وفي مقابلة حول الموضوع قال نائب رئيس مكتب "أورال" الروسي للتصميم المركبات العسكرية، إيليا ماكييف: "تم مؤخرا البدء باختبار نسخ من دبابات أرماتا الروسية الحديثة التي يمكن توجيهها عن بعد لتعمل دون طاقم، هذه الدبابات تمكنت خلال الاختبارات من الحركة دون وجود أي طاقم داخلها، بل وتمكنت من إطلاق النار على الأهداف أيضا".

وكان وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، قد قال خلال فعاليات منتدى "الجيش-2020" التي عقدت الشهر الفائت في ضواحي موسكو"إن دبابات أرماتا الحديثة ستنضم إلى الخدمة في الجيش الروسي أواخر العام الجاري أو بداية العام القادم، وأن العديد من العملاء الأجانب أبدوا رغبتهم بالحصول على هذه الدبابات".

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وتعتبر دبابة T-14 "أرماتا" الروسية فريدة من نوعها من حيث القدرات، إذ يمكن الاعتماد عليها كمركبة للاستطلاع واكتشاف الأهداف المعادية البرية والجوية، فضلا عن أنها مزودة ببرج قتالي ذاتي يمكنه إطلاق النيران دون تدخل الطواقم، وأنظمة تسليح مضادة للأهداف الثابتة والمتحركة الأرضية والجوية، والأهم من ذلك هو أنها مزودة بحجرة مصفحة خاصة لحماية الطاقم من الانفجارات.

المصدر: سلاح روسيا