روسيا تجهز إحدى أحدث عرباتها القتالية بأسلحة دقيقة وفتاكة

أعلنت مصادر في وزارة الدفاع الروسية أن الوزارة وافقت على تزويد ناقلات الجنود الثقيلة "تي-15" بأنواع جديدة من الأسلحة.

وقالت المصادر: " منظومة كينجال من عيار 57 ملم التي تتسلح بها مركبات تي-15 ستزود بقذائف موجهة وذخيرة عالية الدقة مع منظومات تفجير ذكية يمكن التحكم بها عن بعد، هذه القذائف ستحصل على صمامات خاصة قابلة للبرمجة لتكون خطيرة بالنسبة للعدو المنتشر في المباني والخنادق، والأهم من ذلك أن هذه القذائف لن تكون قادرة على التعامل مع الأهداف والمعدات الأرضية فحسب، بل مع الأهداف الجوية أيضا كالطائرات والمروحيات والدرونات وحتى الصواريخ".

وأشارت المصادر إلى أن منظومات DUMB-57"كينجال" الجديدة المخصصة لهذا النوع من المركبات ستتسلح بـ 8 قذائف موجهة متعددة الاستخدامات.

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وحول الموضوع قال الخبير العسكري الروسي، أليكسي خلوبوتوف: "ناقلات الجنود تي15 ستصبح آليات دعم ممتازة لدبابات تي- 14 الروسية الحديثة المعروفة بأرماتا، ومنظومات كينجال الموجودة في هذه العربات قادرة على إطلاق قذائف متشظية شديدة الانفجار مزودة بمفجر داخلي قابل للبرمجة، هذا النوع من المفجرات يساعد على تحديد المسافة التي يجب أن تنفجر عليها القذيفة قرب الهدف، هذا النوع من الذخائر يزيد من قدرات العربات القتالية في التعامل مع القوات والمجموعات المعادية".

المصدر: إزفيستيا