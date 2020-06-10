اختبار حكومي لنموذجين من مدرعة "آتليت" الروسية المدولبة

تبدأ قريبا الاختبارات الحكومية لنماذج تجريبية من مدرعة "آتليت" الروسية الحديثة.

أعلن ذلك مدير عام شركة الصناعة العسكرية الروسية، ألكسندر كراسوفيتسكي، في حديث أدلى به يوم 8 يونيو لوكالة "إنترفاكس" الروسية.

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وأشار إلى أن الاختبارات يجب أن تختتم نهاية العام الجاري. أما الاختبارات التمهيدية للنماذج فقد اختتمت حيث قطعت العربات مسافة 16 ألف كيلومتر في الطرق المعبدة.

وخضعت العربات للاختبار سيرا عبر مناطق وعرة خالية من الطرق وكذلك في الجبال والمرتفعات. ولم تشهد المدرعات خلال الاختبار أي عطل ملموس، ما سمح بإطلاق العمل على تزويد العربات بمختلف أنواع الأسلحة، بما في ذلك برج مدرع متحكم فيه عن بعد.

وقال مدير عام الشركة سيشارك في الاختبارات الحكومية نموذجان من مدرعة "آتليت". أولهما هو عربة " آ إم إن 233121" خماسية الأبواب ومتعددة الاستخدام . أما ثانيهما فهو نموذج " آ إس إن 233122 " الخاص وثلاثي الأبواب.

ولا يمتلك النموذج الأول أسلحة. ويطلق أفراده النيران من الأسلحة العضوية عبر نوافذ في جسم المدرعة. وأما النموذج الثاني فتم تزويده برشاش "كورد" عيار 12.7 ملم وقاذف القنابل الأوتوماتيكي من طراز "آغي إس – 17" عيار 30 ملم ورشاش عيار 7.62 ملم من طراز "بيشينيغ". ويمكن أن تحمل المدرعة كذلك أسلحة إضافية، بما فيها قواذف القنابل وررشلش "إر بي غي – 26" الثقيل ومختلف أنواع الذخائر.

يذكر أن وزن المدرعة المدولبة التي تنتمي إلى أسرة مدرعات "تيغر" الروسية بلغ 9 أطنان. ويمكنها أن تحمل من فردين إلى 8 أفراد حسب المهمة الموكلة إليها في المعركة. ولديها محرك يولد قوة 240 حصانا، ما يضمن سرعة 120 كيلومترا في الساعة إلى مسافة 1000 كيلومتر.

المصدر: روسيسكايا غازيتا