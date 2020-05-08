الإنتاج الصناعي لمدرعة "آتليت" الروسية ينطلق عام 2021

تعلق وزارة الدفاع الروسية آمالا كبيرة على مدرعة "آتليت" الجديدة.

وتعول على أن ينطلق إنتاجها الصناعي المتسلسل بحلول عام 2021 لتحل "آتليت" محل مدرعة "تيغر" للقيادة والاستطلاع في الجيش الروسي.

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يذكر أن "آتليت" كشف عنها لأول مرة في "منتدى الجيش – 2019" العسكري التقني وذلك بعد التأكد من قدرتها على مقاومة الألغام وتحمل الإصابات بالرصاص.

وقال مدير عام الشركة الصناعية العسكرية الروسية المصنعة للمدرعة، ألكسندر كراسوفيتسكي، إن النماذج الاختبارية لـ آتايت" جاهزة للاختبارات الحكومية التي ستبدأ عما قريب ويتوقع أن تختتم نهاية العام الجاري.

وأضاف أن شركته طورت مواصفات مدرعة "آتليت" كلها وذلك آخذا بالحسبان خبرة استخدام المدرعات الروسية من هذا النوع في مختلف مناطق العالم. وصارت المدرعة قادرة على تحمل انفجارات العبوات الناسفة والذخائر تحت قعرها أو تحت عجلاتها بقوة قدرها 6 كيلوغرامات من مادة التروتيل.

وبلغ وزن المدرعة المدولبة 9 أطنان. ويمكنها أن تحمل من فردين إلى 8 أفراد حسب المهمة الموكلة إليها في المعركة. ولديها محرك يولد قوة 240 حصانا، ما يضمن سرعة 120 كيلومترا في الساعة إلى مسافة 1000 كيلومتر.

المصدر: روسيسكايا غازيتا