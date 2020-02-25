اختبار قدرة مدرعة "أتليت" الروسية على مقاومة الألغام

اجتازت مدرعة "أتليت" الروسية الحديثة بنجاح اختبار قدرتها على مقاومة الألغام وتحمل القصف المدفعي وتحدي الحريق.

قال ناطق باسم الشركة الصناعية العسكرية الروسية المصنعة لعربة "أتليت" المدرعة المدولبة إنه تم اختبار قدرة العربة على تحمل الألغام المزروعة في الأرض والمنفجرة تحت قعرها. كما اختبرت قدرة العربة على مقاومة الحريق وتحمل القصف المدفعي عند تعرضها لمختلف أنواع الشظايا الناتجة عن انفجار قذائف المدفعية المعادية قرب العربة.

إقرأ المزيد

وأشار الناطق إلى أن كل الاختبارات أظهرت أن قدرات العربة تتفق مع كل المواصفات التقنية التي يقضي بها تصميمها، مضيفا أن العربة يتوقع أن تخضع للاختبار الحكومي في مايو المقبل.

وكانت صحيفة "روسييسكايا غازيتا" قد أفادت في وقت سابق بأن الصناعة الروسية ستنتج نسختين من عربة "أتليت" حيث ستكون أولهما خماسية الأبواب. أما ثانيهما فلديها 3 أبواب. ولدى النسختين نوافذ مزودة بالزجاج المدرع في جنبي العربة وفي مؤخرتها.

يذكر أن عربة "أتليت" المدرعة تم الكشف عنها لأول مرة في "منتدى الجيش – 2019" حيث أُعلن أنها ستستخدم لنقل الأفراد والحمولة العسكرية.

المصدر: روسييسكايا غازيتا