لأول مرة.. مناورات "القوقاز" تشهد إنزال دبابات خفيفة مأهولة جوا

شهدت مناورات "قوقاز – 2020" العسكرية الروسية أول تجربة لإنزال عربات الإنزال القتالية الروسية الحديثة "بي إم دي –4 إم" جوا .

وجرى الإنزال الجوي لـ10 عربات مأهولة من هذا النوع من طائرات النقل العسكري الروسية المحلقة فوق ميدان التدريب الروسي "كابوستين يار".

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واستعرضت العملية الناجحة لإنزال عربات القتال المأهولة جوا بواسطة مظلات " إم كا إس – 350" قدرة أفراد طواقمها على دخول الاشتباك إثر هبوط عرباتهم على الأرض.

وقال رئيس شركة "أنظمة الروبوتات" التابعة لمؤسسة "روستيخ" الحكومية، مكسيم سكوكوف، إن "بي إم دي – 4 إم" عبارة عن دبابة خفيفة بوزن 13.6 طن تزود بمدفع عيار 100 ملم القادر على إصابة الأهداف على مسافة حتى 7 كيلومترات بسرعة الرماية 10 طلقات في الدقيقة، ما يسمح لها بخرق دروع الدبابات الحديثة.

وتزود العربة كذلك بمدفع 30 ملم الأوتوماتيكي المخصص لإصابة القوة البشرية والمدرعات الخفيفة على مدى 4 كيلومترات.

كما تم تزويدها برشاش عيار 7.62 ملم من طراز "بي كا تي إم" و4 صواريخ "أركان" التي يمكن إطلاقها من ماسورة المدفع الرئيس مباشرة.

يذكر أن جسم عربة الإنزال القتالية مصنوع من الألومينيوم. أما برجها فصنع من الفولاذ، ما سمح بتخفيف وزن العربة كي يتم إنزالها جوا وتكتسب قدرة على عبور الموانع المائية بصورة مستقلة.

أما محركها الذي ينتج قوة 500 حصان فيسمح العربة بالوصول حتى سرعة 70 كيلومترا في الساعة وبالسير إلى مسافة 500 كيلومتر دون التزود بالوقود.

وتتوفر في العربة كذلك أجهزة هيدروليكية تسمح لها بتغيير خلوصها (المسافة بين قعر العربة والطريق) من 190 إلى 590 ملما.

المصدر: نوفوستي