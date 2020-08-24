عربة مشاة قتالية من جيل جديد يعرضها منتدى "الجيش - 2020"

كشفت شركة "الأنظمة فائقة الدقة" الروسية في منتدى "الجيش – 2020 " العسكري لأول مرة عن عربة بي إم بي (عربة المشاة القتالية) الواعدة من طراز "مانول".

وجمعت تلك العربة بين مواصفات أفضل النماذج المطورة لعربات المشاة القتالية الروسية بالدرجة الأولى عربة بي إم بي – 3" حيث يتوزع محرك "أو تي دي – 32" فائق القدرة في مقدمة العربة وليس في مؤخرتها، كما هو الحال في النماذج السابقة.

وبلغت سرعة بي إم بي "مانول" 70 كيلومترا في الساعة في الطريق المعبدة و55 كيلومترا في الساعة في الطرق الترابية و5.5 كيلومتر في الساعة على سطح الماء.

وقام مصممو العربة بتزويد هيكلها بمنظومة أوتوماتيكية من شأنها أن تبلغ سائق العربة عن كل المشاكل التي تواجهها أثناء السير وتقدم له توصيات لحلها. ويتسع قسم الإنزال للعربة لـ8 أفراد.

وتسخدم بي إم بي "مانول" برجا مدرعا غير مأهول سبق له أن نصب في مدرعات "كورغانيتس – 25" و"بوميرانغ" وكذلك بي إم بي "أرماتا" الثقيلة.

وتم تزويد البرج بمدفع أوتوماتيكي عيار 30 ملم ورشاش 7.62 ملم وكذلك منظومة "كورنيت" المضادة للدبابات القادرة على تدمير كل الدبابات التي تخدم حاليا في جيوش العالم.

وتسمح أجهزة التصويب المتوفرة في المنظومة باكتشاف العدو ليلا ونهارا.

يذكر أن مواصفات بي إم بي "مانول" يمكن مقارنتها بأفضل مواصقات عربات بي إم بي الأجنبية.

ويتوقع أن تحل "مانول" محل بي إم بي - 2" و"بي إم - 3" في الجيش الروسي.

جدير بالذكر أن منتدى "الجيش - 2020" افتتح أمس في مجمع "باتريوت" بضواحي موسكو. وستستمر أعماله لغاية 29 أغسطس الجاري.

مصدر: سلاح روسيا