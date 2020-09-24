الدبابات والمدفعية الروسية تدمر الأهداف المعادية في مناورات "القوقاز" (فيديو)

تداولت وسائل إعلام مقاطع فيديو تظهر جانبا من التدريبات العملية التي أجرتها قوات المدفعية والمدرعات الروسية في إطار مناورات "قوقاز-2020" العسكرية.

وتبعا لمصادر في وزارة الدفاع الروسية فإن فرقا من المدرعات والمدفعية التابعة لقوات المنطقة الجنوبية في الجيش الروسي أجرت مؤخرا تدريبات عملية ناجحة بالذخائر الحية في ميدان "برودبوي" العسكري بمنظقة فولغوغراد، في إطار مناورات "قوقاز-2020" التي تجرى حاليا في البلاد.

وخلال التدريبات تمكنت دبابات روسية من نوع T-90A من رصد مواقع للعدو الافتراضي وإطلاق نيرانها بدقة نحو الأهداف المتحركة التي تحاكي آلياته، وعلى مسافات تراوحت ما بين 700 و2200 م، لتغير الدبابات مواقعها بعدها تحت غطاء من الدخان الضبابي.

كما قامت وحدات من سلاح المدفعية خلال التدريات نفسها بإطلاق رشقات من الذخائر الحية نحو أهداف تحاكي نقاط تمركز رشاشات العدو الافتراضي، معتمدة على مدافع Msta-S وراجمات Tornado-G الصاروخية.

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وتجدر الإشارة إلى أن مناورات "قوقاز-2020" تقام في الفترة ما بين 21 و26 سبتمبر الجاري في العديد من المناطق وميادين التدريب العسكرية الروسية، وعلى أراضي المنطقة العسكرية الجنوبية الروسية وفي البحر الأسود وبحر قزوين، بإشراف رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش الروسي، فاليري غيراسيموف.

المصدر: سلاح روسيا