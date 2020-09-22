روسيا تكشف عن آلية فريدة مضادة للألغام

تولي روسيا خلال مناورات "قوقاز-2020" اهتماما كبيرا لاختبار أحدث معداتها وآلياتها العسكرية الحديثة، والتي من بينها آليات يكشف عنها لأول مرة.

ومن بين أبرز ما استعرضته روسيا خلال هذه المناورات كانت عربة جديدة مهمتها تأمين الطرق العسكرية أثناء المعارك وإخلاء الممرات أمام القوات من الألغام.

وبنيت هذه العربة على منصة مجنزرة معدلة عن هياكل مدرعات BMP-3 الروسية، تمكنها من اجتياز أكثر الطرق وعورة، كما زودت بمنظومات حماية من القذائف الموجهة المضادة للدروع، وبعدة "حبال متفجرة" يمكن إطلاقها لمسافات بعيدة، وعند انفجار هذه الحبال في منطقة معينة تساعد الصدمة الانفجارية الناجمة على تفجير الألغام في تلك المنطقة.

والأبرز من ذلك هو أن العربة جهزت بمنظومة هجينة للحركة تمكنها من الاعتماد على البطاريات للتحرك لمسافة 3 كلم، ما يساعدها على الاقتراب من مواقع العدو دون أن تصدر معدلات عالية من الضجيج.

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ويشارك في مناورات "القوقاز-2020" التي تجرى حاليا في روسيا أكثر من 80 ألف عسكري ومئات الآليات والمدرعات والمنظومات القتالية، كما سيشترك فيها تبعا لوزارة الدفاع الروسية نحو ألف عسكري من أرمينيا وبيلاروس والصين وميانمار وباكستان، إضافة إلى مراقبين من أذربيجان وإندونيسيا وإيران وكازاخستان وطاجيكستان وسريلانكا.

المصدر: سلاح روسيا