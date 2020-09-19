تفاصيل جديدة عن مواصفات غواصة "سيروال" غير النووية الجاري بناؤها للبحرية الروسية

أظهرت شبكة الإنترنت تفاصيل مثيرة جديدة بشأن تصنيع غواصة "سيرفال" غير النووية الروسية.

ويتم تصنيع تلك الغواصة بطلب من وزارة الدفاع الروسية، إذ أن الغواصات غير النووية التي تخدم في البحرية الروسية في الوقت الحاضر تقادمت وبحاجة إلى استبدالها بغواصات جديدة.

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وستكون لدي غواصة "سيرفال" خصوصيات كثيرة ستجعلها تختلف عن سابقاتها.

ومن أهم مميزاتها تزويدها بمحرك مستقل عن الهواء الخارجي. ستتوزع داخل جسمها المتين أقسام ووحدات يمكن استبدالها بسهولة بأقسام ووحدات أخرى حسب مهمة توكل إلى الغواصة.

وسيمكن المحرك الحديث الغواصة من البقاء في أعماق البحر لمدة تزيد عن 45 يوما والقيام هناك بمناورات مختلفة، الأمر الذي لم يستطع أي بلد في العالم تحقيقه.

وستزود الغواصة بأسلحة وأنظمة تحول دون إصابتها بطوربيدات. فيما لم تكشف وزارة الدفاع الروسية مواصفات تلك الأسلحة واكتفت بالقول إن تصميمها جار على قدم وساق.

وبمقدور الغواصة نقل 16 جنديا من أفراد الإنزال البحري في حال تجهيزها بقسم خاص بالإنزال.

بلغ طول الغواصة 77 مترا، عرضها 7.1 متر، إزاحتها 1765 طنا، عمق غوصها 300 متر، طاقمها 35 فردا.

ويمكن أن تبحر الغواصة إلى مسافة 6000 ميل بحري بسرعة 7 عقد بحرية. أما سرعتها القصوى فبلغت 21 عقدة بحرية.

المصدر: ياندكس