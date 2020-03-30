صحيفة أمريكية تقيّم عاليا غواصة روسية صامتة وغير نووية

وصفت صحيفة The National Interest الأمريكية غواصة الديزل الكهربائية الروسية من طراز "لادا" (المشروع الـ677) بأنها أكثر الغواصات صمتا وتخفيا عن الرادارات في العالم.

وجاء في مقال نشرته الصحيفة أن الغواصة من هذا الطراز لديها جسم خال من الثقوب والتجاويف وانسيابي الشكل، ما يعطيه فعالية أكثر. ويبدو أن الغواصة ملساء تماما، ما يمنع الماء من تشكيل ضجيج الأمواج حولها.

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أما محرك الغواصة فيعد ،حسب كاتب المقال، محركا ثوريا حيث تستخدم التفاعلات الكيميائية لتوليد الكهرباء. لذلك كونهأهدأ بكثير مقارنة بمثيلاته المنصوبة في غواصات ديزل كهربائية أخرى.

ولا تستبعد الصحيقة أن تطلق غواصة "لادا" الروسية ضجيجا يقل عما تطلقه الغواصات النووية التي بحاجة دائمة إلى تبريد مفاعلاتها النووية وتشغيل المضخات. لذلك لا يمكن اعتبارها صامتة تماما.

فيما يتعلق بالغواصات غير النووية سوفيتية الصنع من طراز "كيلو" (بالتوس) التي تعتبر حاليا أكثر الغواصات صمتا فإن مواصفاتها الصوتية أسوأ أضعافا من مواصفات غواصة "لادا" الروسية الواعدة.

يذكرأن غواصة "لادا" الروسية الواعدة تزودت برادارات صوتية جديدة وصواريخ "كاليبر-بي إل" المجنحة وطوربيدات حديثة ومنظومة "إيغلا" المضادة للجو. أما عمق غوصها، فبلغ 350 مترا، وإزاحتها 1750 طنا، وطاقمها 35 فردا.

المصدر: سلاح روسيا