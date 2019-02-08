 
مباشر

روسيا تعيد برمجة صواريخ "كاليبر"

العلوم والتكنولوجيا

روسيا تعيد برمجة صواريخ
Sputnik
صاروخ "كاليبر" بحري
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lfka

أعلن مصدر في قطاء صناعة الصواريخ، أن روسيا قد تعيد برمجة مجمع "كاليبر" للصواريخ المجنحة، ليطلق من منصات أرضية ويصبح جاهزا للإنتاج الصناعي بحلول نهاية السنة الحالية.

إقرأ المزيد
شويغو يقترح على بوتين نصب صواريخ "كاليبر" المجنحة على اليابسة

وقال المصدر في حديث لوكالة تاس: "لاستخدام النسخة الأرضية من هذا الصاروخ، من الضروري إدخال تعديلات في نظام توجيهه وتبديل برامجه".

وفي بداية فبراير الجاري، أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن النسختين البحرية والأرضية لمجمع صواريخ "كاليبر" ذات المدى البعيد فرط الصوتية، ستصبحان جاهزتين خلال عامي 2019-2020.

وكان شويغو قد أعلن قبل ذلك عن خطط روسيا لإنتاج نسخة أرضية من مجمع "كاليبر" للصواريخ المجنحة، والبدء بـ "عمل تصاميم تجريبية لإنتاج مجمعات صاروخية أرضية بعيدة وقصيرة المدى".

المصدر: لينتا. رو

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

محققة أممية: اغتيال خاشقجي بتخطيط مسبق والتنفيذ من قبل مسؤولين سعوديين