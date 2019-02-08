روسيا تعيد برمجة صواريخ "كاليبر"

أعلن مصدر في قطاء صناعة الصواريخ، أن روسيا قد تعيد برمجة مجمع "كاليبر" للصواريخ المجنحة، ليطلق من منصات أرضية ويصبح جاهزا للإنتاج الصناعي بحلول نهاية السنة الحالية.

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وقال المصدر في حديث لوكالة تاس: "لاستخدام النسخة الأرضية من هذا الصاروخ، من الضروري إدخال تعديلات في نظام توجيهه وتبديل برامجه".

وفي بداية فبراير الجاري، أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن النسختين البحرية والأرضية لمجمع صواريخ "كاليبر" ذات المدى البعيد فرط الصوتية، ستصبحان جاهزتين خلال عامي 2019-2020.

وكان شويغو قد أعلن قبل ذلك عن خطط روسيا لإنتاج نسخة أرضية من مجمع "كاليبر" للصواريخ المجنحة، والبدء بـ "عمل تصاميم تجريبية لإنتاج مجمعات صاروخية أرضية بعيدة وقصيرة المدى".

المصدر: لينتا. رو