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شويغو يقترح على بوتين نصب صواريخ "كاليبر" المجنحة على اليابسة

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شويغو يقترح على بوتين نصب صواريخ
Sputnik
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اقترح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو على الرئيس فلاديمير بوتين، ووزير الخارجية سيرغي لافروف استخدام منصات برية لإطلاق صواريخ "كاليبر" بعد الانسحاب الأمريكي من معاهدة الصواريخ.

وقال شويغو، إن الولايات المتحدة باشرت في إنتاج الصواريخ المحظورة بموجب معاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى.

وأضاف: رغم الغموض في صياغة العبارات والعمل البحثي في مجال إنتاج الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى، نلاحظ من جانبنا انتهاك واشنطن الفعلي للمعاهدة منذ سنوات.

وتابع: "من الأسهل اعتبار أن الولايات المتحدة، بدأت في إنتاج هذه الصواريخ".

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من جهته، أعرب الرئيس فلاديمير بوتين عن تأييده لفكرة استخدام منصات برية لإطلاق صواريخ "كاليبر" المجنحة التي تطلق حاليا من السفن والغواصات، وبدء العمل على إنتاج صواريخ فرط صوتية قصيرة ومتوسطة المدى يتم نصبها على اليابسة.

وقال: "موافق على مقترحات وزارة الدفاع لبدء العمل على استخدام منصات برية لإطلاق صواريخ "كاليبر"، وفتح اتجاه جديد لتصميم وإنتاج صواريخ فرط صوتية برية من هذه الفئة تنصب على اليابسة".

المصدر: "إنترفاكس"

 

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