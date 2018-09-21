غواصة "كرونشتات" الكهربائية فائقة المواصفات تبدأ عملها

شهد مصنع السفن في بطرسبورغ، يوم الخميس 20 سبتمبر الجاري، مراسم إنزال غواصة "كرونشتات" الكهربائية من مشروع "لادا" الحديث إلى الماء.

وقال مدير عام المصنع، ألكسندر بوزاكوف، في حديث أدلى به لوكالة "تاس" الروسية إن تاريخ بناء الغواصة كان طويلا ومليئا بالعوائق، حيث بدأ بناؤها عام 2005، ثم توقف تمويله بعد إطلاق أول غواصة من هذا المشروع.

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وأخذ خبراء المصنع بالحسبان كل الملاحظات التي سجلتها وزارة الدفاع على مشروع "لادا" وخبرة استخدام الغواصة الأولى في عرض البحر. ثم عادت وزارة الدفاع تطلب بناءها وتعهدت بشراء غواصتين أخريين من هذا المشروع.

وتعد الغواصات من مشروع "لادا" قطعا حربية متعددة المهام قادرة على الإبحار في أية منطقة من المحيط، باستثناء تلك التي يغطيها الجليد.

ومن مميزاتها أبعادها الصغيرة وإمكانية التخفي عن الرادارات المعادية لضعف الضوضاء الصادرة عنها. واستطاع المهندسون الروس التوصل إلى ذلك بفضل استخدام جسم واحد بدلا من جسمين كلاسيكيين في غواصة واحدة. ولهذا السبب، تقلصت إزاحة الغواصة بمقدار 1.3 مرة وصارت لا تتجاوز ألف طن. أما طولها فتقلص حتى 67 مترا فقط.

وتتضمن أسلحة الغواصة طوربيدات عيار 18533 ملم، وصواريخ "كاليبر" المجنحة والألغام. وبوسع الغواصة أن تقطع تحت الماء مسافة 1200 كيلومتر. وبلغ عدد أفراد طاقمها 35 بحارا يمكن أن يبقوا تحت الماء لمدة شهر ونصف.

المصدر: فيستي.رو