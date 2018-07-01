غواصة روسية خارقة تزود بمحرك لا يستخدم الهواء

صرح رئيس الشركة الروسية الموحدة للسفن، أليكسي راحمانوف، بأن الغواصة الروسية غير النووية من الجيل الخامس ستزود بمحرك لا يستخدم الهواء.

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وقال راحمانوف، إن مشروع "لادا" يعد بلا شك "اختراقا في مجال تطوير التكنولوجيا التي تستخدمها غواصات الديزل الكلاسيكية. وسنطبق كل إنجازاتنا في إطار هذا المشروع في الغواصة غير النووية الكبيرة من الجيل الخامس".

وأشار راحمانوف إلى وجود مشروعين من المحرك الذي لا يستخدم الهواء، يعود أحدهما إلى مكتب "مالاخيت"، ويصمم الثاني مكتب "روبين" للتصاميم.

وقال راحمانوف: "نأمل في أن تساعدنا وزارة الصناعة والتجارة في اختبار النموذجين في البحر، علما أنهما أظهرا نتائج جيدة أثناء الاختبارات الأرضية".

المصدر: تاس