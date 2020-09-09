تكنولوجيا جديدة تحول الورق إلى جهاز

ابتكر المهندسون بجامعة بوردو الأمريكية، طريقة لتحويل الورق إلى جهاز إلكتروني بمساعدة طابعة ثلاثية الأبعاد. هذه الطريقة تصلح لابتكار علب "ذكية" وأشياء أخرى كثيرة.

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وتسأل مجلة Nano Energy، ماذا سيحصل إذا تمكنت علب الكرتون من استنساخ بصمة أصابع المستلم؟ أو أن عبوة الحليب تكون مزودة بجهاز يحدد مدى صلاحيته؟ بالتأكيد ستسهل هذه الابتكارات حياتنا كثيرا.

والآن ابتكر مهندسو جامعة بوردو طريقة يمكن بواسطتها تحويل أي ورقة إلى جزء من جهاز، بواسطة طابعة ثلاثية الأبعاد. تبدأ العملية برش مادة على الورقة تجعلها مقاومة للماء. بعد ذلك توضع عليها الشبكة الإلكترونية المصنوعة من دقائق النانو. وهذه الشبكة يمكن ربطها باي جهاز عبر تطبيق Bluetooth.

وهذا الجهاز لا يحتاج إلى مصدر للطاقة، لأنه يحصل على كل ما يحتاجه من الطاقة من ضغط المستخدم على "لوحة المفاتيح"، حيث خلالها تتولد إلى حد 300 ميكروواط لكل سنتمتر مربع.

وهذه الأجهزة الورقية لا تتأثر بالرطوبة والحرارة والغبار. علاوة على أنه يمكن طيها بسهولة كأي ورقة، وتبقى محافظة على جميع خصائصها العملية.

ويؤكد المبتكرون، على أن تقنية إنتاج الإلكترونيات الورقية غير مكلفة. لذلك يتوقعون أن تكون الأجهزة الجديدة رخيصة الثمن أقل من 0.25 دولار للقطعة.

وقد استعرض المهندسون ابتكارهم بطبعهم على ورقة عادية لوحة تحكم بجهاز موسيقى، يسمح بالتحكم بمستوى الصوت وإعادة التشغيل.

المصدر: فيستي. رو