روسيا.. مادة جديدة لمحركات السيارات والطائرات

تمكن علماء الجامعة الوطنية للبحوث التكنولوجية الروسية، من تحسين تكنولوجيا صنع الأجزاء الخزفية من كربيد السليكون، التي ستحسن كثيرا خصائص محركات السيارات والطائرات وغيرها.





وكربيد السيلكون، مادة تستخدم في الوقت الحاضر على نطاق واسع في مختلف القطاعات الصناعية، كمادة شبه موصلة، ومادة هيكلية ومادة كاشطة.

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وسيراميك كربيد السيليكون، المصنوع من الفلسبار ورمل الكوارتز، يتحمل جيدا الضغوط العالية. ولكنه حساس للعيوب الهيكلية، لهذا فإن مقاومته للشد والثني والتشقق ضعيفة، ما يحدد استخدامه على نطاق واسع.

يقول الباحث ستيبان فوروتيلو من الجامعة، "يمكن أن يحل سيراميك كربيد السيليكون محل السبائك المحتوية على الكوبلت والنيكل والكروم، واستخدامه في صنع ريش التوربينات وأجزاء محركات الاحتراق الداخلي، سيسمح برفع درجة حرارة تشغيل المحركات وزيادة قدرتها وقوة السحب، ومعامل الكفاءة".

ويضيف، "بفضل تأثير إضافات التنتاليوم والتفلون، تمكنا من تركيب مادة ذات مصفوفة من كربيد السيليكون مدعومة بألياف كربيد السيليكون النانوية. التي تنشط عملية تلبيد السيراميك وترفع من خصائصه الميكانيكية، لأنها تعمل كحاجز يمنع انتشار التشققات".



وقد نشر العلماء نتائج دراستهم في مجلتي Ceramics International و Materials.

المصدر: نوفوستي