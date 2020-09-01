 
مباشر
عاجل
ماكرون: تشكيل الحكومة اللبنانية لن يستلزم أكثر من 15 يوما

روسيا تختبر تسليح سفينة قتالية حديثة

العلوم والتكنولوجيا

روسيا تختبر تسليح سفينة قتالية حديثة
youtube/24 NEWS plus
سفينة "بافل ديرجافين" القتالية الروسية الحديثة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/on6h

أعلنت مصادر في وزارة الدفاع الروسية أن طاقم سفينة "بافل ديرجافين" الحديثة المخصصة لأسطول البحر الأسود، أجرى مؤخرا اختبارات ناجحة لأسلحة السفينة.

وقال بيان صادر عن الوزارة"خضعت مؤخرا سفينة بافل ديرجافين التي طورتها روسيا في إطار المشروع الحكومي رقم 22160  لاختبارات ناجحة لأنظمة التسليح فيها".

وأضاف البيان "هذا الاختبار يعد ثالث اختبار تخضع له السفينة، وخلاله تم إطلاق النار من منظومات AK-176 المدفعية التابعة للسفينة، كما تم اختبار المدافع الرشاشة الثقيلة وقاذفات القنابل DP-65 الموجودة في هذه الفرقاطة.. وقام طاقم السفينة باختبار منظومة PK-10 المخصصة للحرب الإلكترونية، والتي تطلق مقذوفات تعمل كأهداف وهمية لحماية السفينة من أسلحة العدو الموجهة وتضلل راداراته".

وتعمل روسيا في إطار المشروع الحكومي رقم 22160 على تطوير سفن قتالية مخصصة لحماية وحراسة السواحل والمناطق البحرية الاقتصادية، وتنفيذ مهام تتعلق بمرافقة السفن الأخرى وحمايتها من أخطار القرصنة البحرية.

إقرأ المزيد
أسطول المحيط الهادئ في الجيش الروسي يتزود بسفينة أبحاث جديدة
أسطول المحيط الهادئ في الجيش الروسي يتزود بسفينة أبحاث جديدة

ويمكن لهذه السفن الإبحار 60 يوما دون التزود بالوقود والمؤن، ونقل طاقم يتكون من 80 شخصا، وقطع مسافات تصل إلى 6 آلاف ميل بحري بسرعة 30 عقدة، كما تم تجهيزها بقوارب صغيرة لتنفيذ المهمات الخاصة، وبمنظومات صاروخية ومدافع من عيار 57 ملم.

المصدر: سلاح روسيا

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا