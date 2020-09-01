روسيا تختبر تسليح سفينة قتالية حديثة

أعلنت مصادر في وزارة الدفاع الروسية أن طاقم سفينة "بافل ديرجافين" الحديثة المخصصة لأسطول البحر الأسود، أجرى مؤخرا اختبارات ناجحة لأسلحة السفينة.

وقال بيان صادر عن الوزارة"خضعت مؤخرا سفينة بافل ديرجافين التي طورتها روسيا في إطار المشروع الحكومي رقم 22160 لاختبارات ناجحة لأنظمة التسليح فيها".

وأضاف البيان "هذا الاختبار يعد ثالث اختبار تخضع له السفينة، وخلاله تم إطلاق النار من منظومات AK-176 المدفعية التابعة للسفينة، كما تم اختبار المدافع الرشاشة الثقيلة وقاذفات القنابل DP-65 الموجودة في هذه الفرقاطة.. وقام طاقم السفينة باختبار منظومة PK-10 المخصصة للحرب الإلكترونية، والتي تطلق مقذوفات تعمل كأهداف وهمية لحماية السفينة من أسلحة العدو الموجهة وتضلل راداراته".

وتعمل روسيا في إطار المشروع الحكومي رقم 22160 على تطوير سفن قتالية مخصصة لحماية وحراسة السواحل والمناطق البحرية الاقتصادية، وتنفيذ مهام تتعلق بمرافقة السفن الأخرى وحمايتها من أخطار القرصنة البحرية.

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ويمكن لهذه السفن الإبحار 60 يوما دون التزود بالوقود والمؤن، ونقل طاقم يتكون من 80 شخصا، وقطع مسافات تصل إلى 6 آلاف ميل بحري بسرعة 30 عقدة، كما تم تجهيزها بقوارب صغيرة لتنفيذ المهمات الخاصة، وبمنظومات صاروخية ومدافع من عيار 57 ملم.

المصدر: سلاح روسيا