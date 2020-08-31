أسطول المحيط الهادئ في الجيش الروسي يتزود بسفينة أبحاث جديدة

أعلنت مصادر مطلعة في مجال صناعة السفن في روسيا أن أسطول المحيط الهادئ التابع لجيش البلاد سيحصل على سفينة جديدة لرصد أعماق البحار.

وقال بيان أصدرته الخدمة الصحفية لمؤسسة "بلاغوفيشينسكي" الروسية: أنزلت إلى الماء مؤخرا سفينة الأبحاث البحرية الجديدة التي تحمل اسم ألكسندر أنيشينكو، والتي طورتها روسيا في إطار المشروع الحكومي رقم 19920 لتخدم في أسطول المحيط الهادئ في جيش البلاد".

وأضاف البيان "في إطار المشروع المذكور طورت روسيا أيضا 4 سفن هيدروغرافية كبيرة من طراز باكلان، سفينة ألكسندر أنيشينكو تم وضع خطة تطويرها عام 2018، والعام الذي يليه بدأ العمل على تصنيعها، واليوم أنزلت إلى الماء لاختبارها، وبعد الانتهاء من الاختبارات من المفترض أن تسلم إلى الجيش عام 2021".

وتطور روسيا السفن في إطار المشروع الحكومي 19920 بالتعاون مع مكتب "فيمبل" للتصاميم في نيجني نوفغورد، وتمتاز هذه السفن بامتلاكها تقنيات تساعدها على سبر أعماق البحار بفضل معدات هيدروغرافية متطورة.

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كما يمكن لهذه السفن اكتشاف وتوجيه الغواصات بفضل أجهزة السونار المتطورة التي تمتلكها، إضافة إلى أنها مجهزة بمعدات لصيانة السفن والمنشآت البحرية، ويمكنها حمل البضائع والمعدات إلى مسافات تصل إلى 1000 ميل بحري.

المصدر: سلاح روسيا